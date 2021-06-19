Конь задушил отца 9 детей: детали нелепой трагедии

Вечером пятницу, 18 июня, в селе Сварины Сарненского района Ровенской области конь упал на мужчину и задушил его.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи на странице в соцсети Facebook.

"Известно, что мужчина 1978 года рождения. Отец 9-ти детей. Мужчина пошел на пастбище за лошадью. Возвращаясь домой у реки, провалился в дыру, сделанную бобрами. Конь упал на мужчину", - говорится в сообщении.

Прибывшие на помощь местные жители сначала достали лошадь, а потом мужчину. Он уже был без признаков жизни.

"На момент приезда медики обнаружили пострадавшего без признаков жизни. Диагностировали биологическую смерть", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 июня в Харькове от полицейских сбежала лошадь.