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Конь задушил отца 9 детей: детали нелепой трагедии

Конь задушил отца 9 детей: детали нелепой трагедии
Обновлено 14:02 Сегодня Телеграф иллюстративное фото / fotokto.ru

Вечером пятницу, 18 июня, в селе Сварины Сарненского района Ровенской области конь упал на мужчину и задушил его.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи на странице в соцсети Facebook.

"Известно, что мужчина 1978 года рождения. Отец 9-ти детей. Мужчина пошел на пастбище за лошадью. Возвращаясь домой у реки, провалился в дыру, сделанную бобрами. Конь упал на мужчину", - говорится в сообщении.

Прибывшие на помощь местные жители сначала достали лошадь, а потом мужчину. Он уже был без признаков жизни.

"На момент приезда медики обнаружили пострадавшего без признаков жизни. Диагностировали биологическую смерть", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 июня в Харькове от полицейских сбежала лошадь.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Ровенская область, Конь, Гибель, Упал, Бобры, Дыра, задушил.
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