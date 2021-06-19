В Никополе после пяти дней поисков нашли тело 15-летней девочки (фото, видео)

В Никополе правоохранители и добровольцы пять дней искали пропавшую 15-летнюю девочку. В субботу, 19 июня, поиски были завершены - ее тело обнаружили за зданием в промзоне.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Тело нашла служебная собака - бельгийская овчарка Бес. О том, что стало причиной смерти не сообщается. На месте работают следователи и криминалисты.

Во время поисковых работ были проверены все места, где девочка могла находиться, включая вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания и лесополосы.

Как сообщает Информатор, сообщение об исчезновении Анастасии Карнаух поступило 15 июня. Ее мама рассказала, что дочка отправилась гулять и не вернулась.

Как сообщалось ранее, в Днепре женщина свела счеты с жизнью, спрыгнув с моста.