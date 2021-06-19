Достали из воды с разбитой головой: возле ресторана в Днепре произошла трагедия с женщиной (фото)

В Днепре в ночь на субботу, 19 июня, с Нового моста пригнула женщина и разбилась. Трагедия произошла возле ресторана "1000 и 1 ночь" на Сичеславской Набережной, сообщает Информатор.

Погибшая 1990 года рождения.

Со слов свидетелей удалось установить, что женщина была одна, без компании. Она намеренно перелезла через поручни и спрыгнула вниз.

Пострадавшую достали из Днепра "с разбитой головой", на место вызвали полицию и скорую. Ее пытались реанимировать в течение 20 минут, однако спасти не смогли. Медики констатировали смерть.

Напомним, 18 июня в Киеве мужчина пытался покончить с собой, спрыгнул с Пешеходного моста в Днепр. А 14 июня в Днепре девушка 20 лет спрыгнула с моста в реку.