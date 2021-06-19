Изнасиловал ребенка на камеру: под Одессой задержали 70-летнего педофила-рецидивиста

В Одесской области в городе Южный задержали 70-летнего педофила.

Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса, как она есть".

В сообщении отмечается, что Виталий Ф. уже четыре раза был судим за изнасилование и развращение несовершеннолетних. Впрочем, он все равно смог устроиться на работу в местный Дом культуры охранником, поскольку имел на руках поддельный паспорт.

По словам источников канала, сначала он заманил в общежитие, в котором проживал 9-летнего мальчика и изнасиловал его, записав процесс на камеру. После этого он начал шантажировать ребенка и потребовал, чтобы тот приводил к нему своих друзей.

Отмечается, что самому маленькому из его жертв исполнилось лишь 2 года.

Как сообщалось ранее, 10 июня в Одессе неравнодушные жители поймали и устроили самосуд над педофилом, тащившим девочку в парк.