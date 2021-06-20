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В Киеве такси влетело "в лоб" другой машине и улетело в МАФ, оба водителя в больнице

В Киеве такси влетело "в лоб" другой машине и улетело в МАФ, оба водителя в больнице
09:59 Сегодня Телеграф

В Киеве на ВДНХ произошло ДТП: столкнулись такси Skoda и Peugeot. В результате оба водителя получили травмы.

Об этом 20 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Киев оперативный".

Со слов девушек, которые ехали в такси Skoda по проспекту Голосеевском, по направлению Теремков, водитель проехал на "красный сигнал", где ему навстречу ехал Peugeot из-за чего и произошло ДТП. После столкновения Peugeot отбросило в МАФ, расположенный неподалеку.

Из-за полученных травм были госпитализированы оба водителя. Детали происшествия уточняют эксперты.

Видео на месте инцидента:

Фото с места событий:

Напомним, что в тот же день в Харькове на улице Шевченка произошло ДТП: водитель On Taxi влетел в грузовик.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП.
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