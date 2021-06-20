"Есть же скоты на свете": киевлян переполошил бездомный насильник собак

В Киеве история с бездомным, который насилует собак взволновала сеть.

Об этом 18 июня в Фейсбуке сообщила волонтер Ирина Сивенко.

По ее словам, бездомный подбирал щенков, затем брил их и удовлетворял свои сексуальные потребности.

Женщине удалось выкупить щенка, который был у него. Однако она уверена, что теперь бомж ищет себе новую "жертву" среди животных.

В сети не могли оставить без внимания данную новость.

"Это нелюдь... Его бы самого так... Волкам отдать или крокодилам. Падаль", — написала пользователь Татьяна.

"Есть же скоты на свете", — отметил пользователь Юра.

"Это в столице того подлеца поймать и посадить не могут? Безобразие", — написала пользователь Светлана.

"Лано, слов нет кроме - сдохни сам, с*ка ... Я репост, всем праздничное настроение испортила...", — отметила пользователь Валерия.

Напомним, что 31 мая под Одессой человек без определенного места жительства изнасиловал 8-летнюю девочку, которая каталась возле дома на велосипеде.