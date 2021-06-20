Боевики "ДНР" со стрельбой задержали предавшего Украину майора милиции: что известно

В оккупированном Харцызске так называемые сотрудники "МГБ и УСБ" задержали начальника розыска "МВД ДНР" Виталия Мазура, который до начала боевых действий на Востоке Украины являлся сотрудником МВД.

Об этом сообщает в своём канале в Telegram донецкий блогер, пишущий под ником donetchanyn.

"Мои источники сообщили, что он занимает должность заместителя начальника розыска МВД дыныры. Точнее занимал. Недавно он был задержан сотрудниками МГБ и УСБ дыры в Харцызске. При задержании устроил перестрелку", - написал блогер.

Стоит отметить, что Мазур ранее был начальником БНОНа в Шахтерске. В 2014 м году пошел "повоевать". Занимался грабежами квартир и отжимами авто, утверждает donetchanyn.

"Ходят слухи, что один из обиженных сотрудников вернулся в дыру и взялся за данного карасика", - добавил автор.

Отметим, недавно бывший т.н. "министр обороны" боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, что на самом деле из себя представляют т.н. "республики" на оккупированных территориях Донбасса.