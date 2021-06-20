Разочарование в подарок: одесситов разозлили "бесплатной" канатной дорогой (видео)

В Одессе к празднику Троицы жителям города дали возможность бесплатно покататься на канатной дороге. Из-за наплыва желающих, образовались длинные очереди.

Кадрами того, что происходило у городской достопримечательности, поделились в телеграм-канале "Одесса как она есть".

"Сегодня в честь Троицы можно было покататься бесплатно и, похоже полгорода ломанулось туда", - говорится в подписи к видео.

Очевидцы также сообщают, что некоторые посетители стояли в очереди три часа, но так и не попали на канатную дорогу.

На любовь украинцев к "халяве" указали пользователи сети.

Там же напомнили, что стоимость проезда на "канатке" в одну сторону составляет 70 гривен, что для многих жителей города является довольно дорогим удовольствием.

Напомним, в Одессе полицейские обнаружили парочку, которая занималась сексом днем посреди улицы.