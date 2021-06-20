В Одессе парочка занималась сексом прямо на улице, но их прервали полицейские (видео)

В Одессе на улице Чернышевского парочка занималась сексом прямо посреди улицы.

Об этом 20 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Одесса инфо".

Сообщается, что пара граждан занимались сексом под одним из домов. Действия граждан прервали подошедшие к ним сотрудники правоохранительных органов Одессы.

Видео с места событий, снятое одним из патрульных:

Данный инцидент не остался без внимания сети.

"В мире животных...", — написал пользователь Антон.

"Людям по**й на всех тупа", — отметил пользователь под ником Kearpeach.

"Б**, и без масок ))", — прокомментировал видео пользователь Сергей.

"Пи**ец", — высказалась по данному поводу пользователь Тина.

"Вот это прикол", — отметил пользователь сети Илья.

"Любовь, она такая", — с иронией отметил пользователь Анна.

"Ну собственно мдаааа", — подчеркнул пользователь под ником Чичас.

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