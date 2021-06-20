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В Житомире во время ремонта дороги грузовик провалился под землю (видео)

В Житомире во время ремонта дороги грузовик провалился под землю (видео)
10:42 Сегодня Телеграф

В Житомире на Соборной площади произошло ЧП: грузовик провалился под асфальт.

Об этом 19 июня сообщило местное СМИ "Житомир.info".

По предоставленным данным на спасение грузовика понадобилось более 3 часов. Также был задействован строительный кран.

Данный инцидент произошел во время ремонта асфальтного покрытия дороги. Загруженный стройматериалами грузовик ушел под землю в техническое подвальное помещение, которое давно пустовало и не было достаточно устойчивым.

Видео с места событий:

Напомним, что 20 июня в Киеве на ВДНХ произошло ДТП: столкнулись такси Skoda и Peugeot. В результате оба водителя получили травмы.

Ранее после разрушительного потопа, обрушившегося на Ялту в оккупированном Россией Крыму, из местного крокодиляриума выбрались десятки крокодилов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Житомир.
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