На трассе Киев-Прилуки в ДТП погибла 21-летняя украинская спортсменка (фото)

19 июня в ДТП на трассе Киев-Прилуки погибла 21-летняя украинская рекордсменка.

Об этом 20 июня сообщила в Фейсбуке глава Национального Реестра Рекордов Украины Ветрова Лана.

По ее словам, Екатерина Долган была рекордсменкой Нацреестра рекордов в номинации "Самый непрерывный бег на беговой дорожке". Также она являлась кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и была призером в многочисленных соревнованиях и чемпионатах.

Напомним, что в октябре 2020 года, погибшая установила рекорд по длине дистанции, пройденной на беговой дорожке в течение 5 часов.

Фото девушки в соцсети Фейсбук:

Напомним, что 20 июня в Киеве на ВДНХ произошло ДТП: столкнулись такси Skoda и Peugeot. В результате оба водителя получили травмы.