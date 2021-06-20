Только женился: в Одессе молодой парень разбился насмерть, упав из окна

В Одессе после падения из 8-го этажа погиб 28-летний парень.

Об этом сообщает "7 канал Одесса".

Отмечается, что происшествие произошло на улице Академической, 5б.

О том, что стало тому причиной, самоубийство или несчастный случай, информации пока нет. Соседи говорят, что беды ничего не предвещало и о том, что молодой человек недавно женился.

На месте работают следователи, все детали происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Киеве на Контрактовой площади ночью неизвестные устроили драку с посетителями ресторана за то, что те танцевали лезгинку. Во время потасовки многих залили из газовых баллончиков, а потом в ход пошли ножи. Очевидцы утверждают, что один человек погиб.