Жара в Киеве набирает обороты: власти начали принимать меры

В столице Украины температура воздуха подбирается к +30, а потому местные власти решили предпринять меры по ограничению движения грузового транспорта.

Сообщение соответствующего содержания появилось на сайте КГГА.

"В Киеве с 14:00 20 июня ограничивают движение для большегрузного автотранспорта в город в связи с жарой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за того, что температура воздуха поднялась выше +28 градусов по Цельсию, в город не будут пропускать грузовой транспорт весом более 24 тонн и с нагрузкой на ось свыше 7 тонн.

Ограничения действуют на всех въездах в город.

Контроль за выполнением решения КГГА осуществляют сотрудники Патрульной полиции.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что на следующей неделе в Украине будет преимущественно солнечная и жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +27...+32 градусов, а местами и до +34.