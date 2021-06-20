Недолго дрифтовали: любителей скорости жестко наказали за переполох в центре Одессы (видео)

В Одессе на 6-км Овидопольской дороги 19 и 20 июня прошли состязания любителей дрифта.

Кадрами шоу поделились местные телеграм-каналы.

В субботу же пилоты видимо решили "разогреться" и навели шума в самом центре города.

"В параде пилотов принял участие 21 водитель. По согласованию с горсоветом они прокатились от Оперного театра до шестого километра, попутно демонстрируя свое мастерство", - пишет "7 канал".

Тем не менее, некоторые из водителей все равно получили штрафы.

Как сообщалось ранее, в Одессе к празднику Троицы жителям города дали возможность бесплатно покататься на канатной дороге. Из-за наплыва желающих, образовались длинные очереди, некоторые посетители стояли в очереди по три часа, но так и не попали на фуникулер.