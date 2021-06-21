Годовщина взрыва в доме на Позняках - как сложилась судьба пострадавших жильцов

В Киеве 21 июня 2020 года, в спальном районе Позняки произошел взрыв, который разрушил целый дом и унес жизни 5 человек.

Об этом сообщил 24 канал.

Взрыв произошел около 10 утра в доме на улице Крушельницкой, 1/5. Сообщалось, что в построенной в 1996 году 9-этажке взорвался газ.

В результате взрыва были полностью разрушены 16 квартир, а 40 получили повреждения.

На момент происшествия в здании находились более 20 человек. Их блокировало завалом и пришлось вытаскивать спасателям.

Из-за обрушения стен погибли 5 человек.

Причиной случившегося стал взрыв газа.

После инцидента пострадавшие получили новые квартиры - в августе 2020 президент Владимир Зеленский вручил ключи от 12 квартир людям с первой очереди. Они получили квартиры в новом доме на Теремках. В конце года квартиры в ЖК "Хрустальные источники" и "Лесная сказка" не без проблем, но получили остальные семьи. Сейчас они ждут завершения строительства и ремонта квартир.

Напомним, что 19 июня в Житомире на Соборной площади произошло ЧП: грузовик провалился под асфальт.