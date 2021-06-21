Украину вновь всколыхнуло массовое отравление: из отельного комплекса госпитализировали 10 человек

На Ивано-Франковщине в гостиничном комплексе произошло массовое отравление. В результате 10 человек попали в больницу.

Об этом в воскресенье 20 июня сообщили в ГУ ГСЧС.

Так, в Богородчанскую центральную районную больницу с диагнозом острой кишечной инфекции попали 10 человек, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе.

На данный момент состояние здоровья пострадавших оценивается как средней тяжести.

По данным местного издания gk-press.if.ua, в число пострадавших вошли 6 подростков и 4 взрослых. Все они - жители села Саджава, которые 17 июня находилась в гостиничном комплексе в селе Диброва.

Точное число лиц, которые присутствовали в развлекательном заведении уточняется.

Напомним, что в Харькове произошло массовое отравление после посещения сети ресторанов японской кухни "Якитория".