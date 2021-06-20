Число отравившихся суши в харьковском ресторане все растёт, пострадало много детей

В Харькове число отравившихся суши в ресторане японской кухни "Якитория" выросло до 83 человек.

Об этом в воскресенье 20 июня сообщили в Телеграм-канале "Веха Харьков".

Сообщается, что на сегодня с острой кишечной инфекцией в больницу попали 80 граждан, среди которых 18 детей, также 3 взрослых лечатся дома.

Согласно данным лабораторного центра, среди заболевших официантов - парень и девушка.

Девушка призналась, что ела, в то же время владельцы заведения сообщают, что у персонала свое меню.

Напомним, что 18 июня в Харькове число заболевших кишечной инфекцией после посещения "Якитории" возросло до 57 человек. Из них 16 были детьми.

6 июня на Одесчине в поселке Сергеевка произошло ЧП: шестеро детей отравились и попали в больницу из-за кишечной инфекции.