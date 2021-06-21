В элитном новострое Львова из-за удара током погиб подросток

Вечером 19 июня во львовском элитном новострое "Парус Сити" по ул. Кульпарковской, 93 произошла трагедия.

По информации местной ОГА, в подвале дома нашли бездыханное тело подростка, которого ударило током.

Известно, что смерть 16-летнего парня наступила в 19:40. Житель Львова находился в подвале новостроя, который затопило в результате сильного дождя. Подростка ударило током: увы, он скончался до приезда медиков.

Сейчас по данному факту проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киевской области в селе Кийлов на территории бывшей базы отдыха посреди дня произошла трагедия в общественном туалете. В выгребную яму провалились дети, один человек погиб.