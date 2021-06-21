Постоянно "кошмарил" местный бизнес: во Львове поймали топ-налоговика (фото)

Во Львове правоохранители задержали начальника местного отдела областного управления Государственной налоговой службы во время получения взятки. Чиновник требовал у бизнесменов ежемесячную "дань".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

За "таксу" в 1000 гривен, которую необходимо было платить каждый месяц, налоговик обещал предпринимателям не проводить проверки нарушений во время проведения кассовых операций. Отметим, что собирал "дань" работник налоговой службы с 50 бизнесменов, которые работали в сфере хранения и реализации алкоголя и табака. Деньги злоумышленнику передавали через один из пунктов обмена валют во Львове. Его задержали после передачи очередного транша взятки – в 40 тысяч гривен.

Во время обысков у чиновника нашли более 100 тысяч долларов.

Чиновнику уже сообщили о подозрении в "принятии предложения или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Если его вину докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", ранее правоохранители разоблачили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 7,02 млн гривен руководителя госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск"" Игоря Шевченко вместе с посредником