Под Киевом взрыв и пожар в многоэтажке: людей выносили без сознания, среди пострадавших ребенок

В селе Белогородка Бучанского района Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что взрыв произошел около 13:20 на третьем этаже здания, после этого произошел пожар, в ходе которого огонь перекинулся на четвертый и пятый этажи дома.

Вследствие происшествия пострадали восемь человек. Одного взрослого и одного ребенка 2008 года рождения после этого госпитализировали. Еще 6 человек после осмотра врачей от госпитализации отказались.

Несущие конструкции не повреждены. Во время тушения пожара из дома были эвакуированы 40 человек.

О причинах взрыва не сообщается.





Как сообщалось ранее, во Львове в элитном доме подростка ударило током, после чего тот скончался на месте.