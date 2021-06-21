Под Киевом взрыв и пожар в многоэтажке: людей выносили без сознания, среди пострадавших ребенок

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Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

В селе Белогородка Бучанского района Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. 

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС

Отмечается, что взрыв произошел около 13:20 на третьем этаже здания, после этого произошел пожар, в ходе которого огонь перекинулся на четвертый и пятый этажи дома.

Вследствие происшествия пострадали восемь человек. Одного взрослого и одного ребенка 2008 года рождения после этого госпитализировали. Еще 6 человек после осмотра врачей от госпитализации отказались. 

Несущие конструкции не повреждены. Во время тушения пожара из дома были эвакуированы 40 человек. 

О причинах взрыва не сообщается. 


Как сообщалось ранее, во Львове в элитном доме подростка ударило током, после чего тот скончался на месте.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Пожар, Киевская область, ГСЧС.
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