Джип смяло пополам: на трассе под Николаевом произошла жесткая тройная авария с фурой (видео)

На трассе Одесса-Николаев неподалеку от Николаева произошло тройное ДТП с участием грузовика, двух автомобилей.

Кадрами происшествия делятся очевидцы в телеграм-каналах.

"Цистерна переехала через легковушку, а та влетела еще в одну.. Одна машина всмятку, у другой нет передка", - сообщает Одесса Info.

По предварительным данным, в аварии погибли водитель и пассажир одной из машин. Также известно, что в одном из автомобилей находился восьмилетняя девочка. Она и еще два человека травмированы, информации об их состоянии не приводится.

Пострадавшие говорят, что виновник ДТП уснул за рулем и допустил столкновение.

Вместе с тем, в сети появились видео с места происшествия.

Как сообщалось ранее, в Ужгороде автомобиль Mercedes столкнулся с автобусом. Водитель легковушки погиб на месте.