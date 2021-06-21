В Ужгороде Mercedes столкнулся с автобусом: капот легковушки оказался в салоне, есть жертвы (фото)

В Ужгороде, на улице Дендеши произошло ДТП: столкнулся автобус "Эталон" с легковушкой "Mercedes-Benz".

Об этом 20 июня сообщили ГСЧС Закарпатья.

Согласно информации ГСЧС инцидент произошел в 5:44 часов утра в воскресенье.

По данным спасателей из-за столкновения водитель легковушки погиб на месте, в то же время 3 человек получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу Ужгорода.

Чтобы достать пострадавших, на месте происшествия работали спасатели и техника ГСЧС.

Фото с места событий:

Напомним, что 20 июня в Киеве на ВДНХ произошло ДТП: столкнулись такси Skoda и Peugeot. В результате оба водителя получили травмы.

19 июня в ДТП на трассе Киев-Прилуки погибла 21-летняя украинская рекордсменка.