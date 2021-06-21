"Приехали, конечная": оккупанты Дебальцево устроили выпускной на опустевшем вокзале (фото)

В оккупированном Дебальцево (Донецкая область) школьный выпускной провели в зале ожиданий железнодорожного вокзала.

Об этом сообщили в оккупационной "администрации" города.

"Грациозно и великолепно выпускники закружились в прощальном вальсе. Теперь для них начинается новый этап с трудностями и заботами под названием "Жизнь", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что до войны станция играла важную роль в пассажирских и грузовых перевозках, однако после тяжелых боев она получила серьезные повреждения и с тех пор почти не используется.

На это указал донецкий блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn.

"В пустующем зале ожидания ЖД вокзала в оккупированном Дебальцево провели выпускной. Ну хоть на что-то сгодился", - написал он.

"В зале ожидания ждать нечего", - отметил пользователь твиттер под никнеймом Иосиф Пиночетт.

Железнодорожный вокзал Дебальцево. В зале ожидания ждать нечего. Провели выпуск 2021. pic.twitter.com/OUfhwWemuZ — Иосиф Пиночет (@Jose_Pinoche) June 21, 2021

А некоторые пользователи указали на то, что одна из выпускниц оделась в цвета украинского флага.

Дебальцево, российская оккупация, 2021.

Выпускное платье в цветах флага Украины? Протест? Тогда она большой молодец.

Кто живет в оккупации, прекрасно знает, что даже за "случайные" сочетания цветов там можно поплатиться. Вряд ли совпадение, выбор наряда на выпускной - щепетилен. pic.twitter.com/deH7hANldA — Editor - Inforpost (@notes_of_editor) June 21, 2021

Как сообщалось ранее, житель Донецка показал, как выглядит город после отмены комендантского часа.