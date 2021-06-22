Пешехода от удара отбросило на 40 метров: в Киеве ночью произошла смертельная авария (эксклюзивные фото)

В Киеве на проспекте Победы произошло ДТП: водитель на авто Шкода Октавия сбил пешехода.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа".

Инцидент произошел в ночь на вторник. Столкновение произошло, когда Шкода белого цвета летела в левом ряду при свободных правых, около 140 км/ч. В то время проспект решила перебежать женщина лет 40. После удара ее тело отбросило на 40 метров, а авто проехало еще 60.

На данный момент личность погибшей не установлена, но скорее всего она грубо нарушила ПДД в попытке преодолеть магистраль с оживленным движением в непредусмотренном для перехода месте, хотя в нескольких десятках метров есть подземный переход.

Следователям еще предстоит установить степень вины участников ДТП.

Отметим, что на городских улицах следует двигаться со скоростью до 50 км/ч. В Киеве есть ряд магистралей, где повышен этот показатель до 80 км. Но проспекта Победы в этом перечне нет.

Фото с места событий:

Напомним, что неподалеку от Николаева в понедельник, 21 июня, произошло ДТП с участием грузовика и трех автомобилей.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"