В аварии с фурой под Николаевом два человека погибли на месте, пострадали дети (фото последствий)

Неподалеку от Николаева в понедельник, 21 июня, произошло ДТП с участием грузовика и трех автомобилей.

В полиции области раскрыли новые детали происшествия.

Как отмечается, в аварию попали автомобили Chery Tiggo, Chevrolet Aveo, Skoda Oktavia и грузовик DAF.

Происшествие произошло около 15:10 на 89-км трассы "Одесса-Мелитополь-Новоазовск".

Правоохранители подтвердили информацию о том, что в аварии погибли водитель и пассажир кроссовера Chery, а также сообщили, что пятеро человек с травмами различной тяжести были доставлены в больницу. Среди пострадавших двое детей 2005 и 2013 года рождения.

В настоящее время все детали происшествия уточняются, как и данные о пострадавших.

Открыто дело ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Как сообщалось ранее, в Ужгороде автомобиль Mercedes столкнулся с автобусом.