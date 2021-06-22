Украинская Мексика: в лесу на Херсонщине расцвела поляна с кактусами (видео)

В Херсонской области в Олешковской лесу расцвела поляна... с кактусами.

Об этом со ссылкой на местного биолога Любовь Игнатюк пишет "Первый региональный".

Эксперт говорит, что на лесном холме расцвела опунция - зимостойкий кактус, который не боится ни холода, ни жары. Обычно растение обитает в Северной и Южной Америке. В Украине же для выращивания в открытом грунте пока есть 9 видов зимующих опунций, одна из которых расцвела в лесу.

Как растение попало на холм - неизвестно, но Любовь Игнатюк предполагает, что его кто-то посадил.

Интересно, что у растения есть плоды - сочные и сладкие съедобные ягоды, в ожидании которых теперь находятся жители Херсонской области. К слову, из этих плодов делают варенье и текилу.

Напомним, в Черновицкой области плантацию в 3 гектара засадили разнообразными видами тюльпанов.