Очаровательные и почти ручные: на пляжах Одесчины появились лисы (фото)

В Одесской области в селе Фонтанка заметили лисов. Животные поселились на искусственных пляжах.

Об этом 22 июня сообщили в Телеграм-канале "Одесса как она есть".

Сообщается, что животных подкармливают посетители пляжа, поэтому они с удовольствием позируют и не пугаются людей.

Пользователи сети не могли оставить без внимания данную новость.

"Пусть хоть лисицам будет хорошо в стране...", — пошутил пользователь под ником Убирия Шмубирия.

"Красоточки", — отметила пользователь Татьяна.

"Товарищи, лисы- переносчики бешенства. Вакцинация не дремлет Рабоилог в помощь))", — прокомментировал фото пользователь Дмитрий.

"Жители прибрежных домов, у которых есть куры или другая птица - очень рады им)))", — с иронией отметил пользователь Евгений.

"Красавицы))) это наши хищники , берегите диких животных!!!", — восхитилась пользователь Галина.

Напомним, что 21 июня в Харьковском дельфинарии NEMO родился дельфиненок. Для сухопутного Харькова рождение дельфиненка это редкость.