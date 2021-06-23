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Очаровательные и почти ручные: на пляжах Одесчины появились лисы (фото)

Очаровательные и почти ручные: на пляжах Одесчины появились лисы (фото)
03:29 Сегодня Телеграф

В Одесской области в селе Фонтанка заметили лисов. Животные поселились на искусственных пляжах.

Об этом 22 июня сообщили в Телеграм-канале "Одесса как она есть".

Сообщается, что животных подкармливают посетители пляжа, поэтому они с удовольствием позируют и не пугаются людей.

лисы одесса

Пользователи сети не могли оставить без внимания данную новость.

"Пусть хоть лисицам будет хорошо в стране...", — пошутил пользователь под ником Убирия Шмубирия.

скрин

"Красоточки", — отметила пользователь Татьяна.

скриншот

"Товарищи, лисы- переносчики бешенства. Вакцинация не дремлет Рабоилог в помощь))", — прокомментировал фото пользователь Дмитрий.

"Жители прибрежных домов, у которых есть куры или другая птица - очень рады им)))", — с иронией отметил пользователь Евгений.

комент

"Красавицы))) это наши хищники , берегите диких животных!!!", — восхитилась пользователь Галина.

коментарий

Напомним, что 21 июня в Харьковском дельфинарии NEMO родился дельфиненок. Для сухопутного Харькова рождение дельфиненка это редкость. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Одесса.
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