Перекрестился и через забор: под Днепром компания с ребенком обворовала храм (видео)

В Каменском (Днепропетровская область), в Южном районе, на территории храма произошло ограбление.

Об этом в Facebook сообщил секретарь Каменской епархии, архидиакон Макарий (Тарасов). Он опубликовал на своей странице в Facebook видео кражи.

"Позор! Воровство с территории храма! Нет слов...Прошу репоста. Давайте сделаем их знаменитыми!" - написал священнослужитель.

На кадрах видно, как взрослые вместе с ребенком под покровом ночи воруют зеленые насаждения с территории храма. По словам Макария, больше всего в произошедшем поражает тот факт, что в краже задействовали ребенка и то, что "перед началом своего дела одно существо крестится".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве один из церковных приходов открыл ларек, где продаются кофе и "храмові смаколики".