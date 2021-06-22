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Перекрестился и через забор: под Днепром компания с ребенком обворовала храм (видео)

Перекрестился и через забор: под Днепром компания с ребенком обворовала храм (видео)
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф фото: Facebook

В Каменском (Днепропетровская область), в Южном районе,  на территории храма произошло ограбление.

Об этом в Facebook сообщил секретарь Каменской епархии, архидиакон Макарий (Тарасов). Он  опубликовал на своей странице в Facebook видео кражи.

"Позор! Воровство с территории храма! Нет слов...Прошу репоста. Давайте сделаем их знаменитыми!"  - написал священнослужитель.

На кадрах видно, как взрослые вместе с ребенком под покровом ночи воруют зеленые насаждения с территории храма. По словам Макария, больше всего в произошедшем поражает тот факт, что в краже задействовали ребенка и то, что "перед началом своего дела одно существо крестится".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве один из церковных приходов открыл ларек, где продаются кофе и "храмові смаколики".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 231

Все по теме:

Ограбления, Днепропетровская область, Видео, Каменское, Кражи, Храмы.
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