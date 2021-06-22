На черноморском курорте обвалился грунт, под землей могут быть люди: подробности (фото, видео)

В Лебедёвке (село в Татарбунарском районе Одесской области) около базы отдыха "Жемчужина" произошел обвал грунта на склоне у моря и есть вероятность, что землей засыпало отдыхавших.

Об этом сообщает во вторник, 22 июня, днем Telegram-канал ГСЧС Украины.

Согласно информации, оползень произошел около в 14:30. По предварительной информации под грунтом, возможно, находятся люди.

"По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв.м. К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих", - информируют в ГСЧС.

Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники 40 человек.

Вместе с тем, по данным местного Telegram-канала "Одесса как она есть", который ссылается на свидетелей, "под завалом может находится девушка, отдыхавшая на пляже".

В данный момент местные жители с военными и спасателями проводят поиски пропавшей.

Помимо этого администрация базы отдыха разыскивает сейчас всех своих постояльцев.

Как известно, Лебедёвка расположена на берегу лимана Бурнас и Чёрного моря.

Как сообщалось, в Одессе под аркой на въезде к пляжу "Ланжерон" демонтировали шлагбаум, но придумали новый способ заработать на отдыхающих.