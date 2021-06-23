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Убийство и взрыв в Белогородке: жители дома раскрыли скандальные данные о погибшем

Убийство и взрыв в Белогородке: жители дома раскрыли скандальные данные о погибшем
08:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Мужчина, который погиб во время взрыва в селе Белогородка в Киевской области 21 июня произошел взрыв в жилом доме, мог хранить оружие и часто выпивал.

Об этом 23 июня сообщило "КП в Украине".

По словам соседей погибшего, версии смерти меняются очень часто. Так, сперва предполагалось, что причиной стал газ, позже сообщили, что причиной мог быть взрыв взрывоопастного вещества.

47-летний погибший в дом переехал около 2-х лет назад и занимался сантехникой. Также всегда ходил с большими коробками, но что было в тех коробках никто не знает.

"Этот человек может что-то и хранил в квартире, но мы не знаем. Мы общались и с газовщиками, и с пожарными, нам объясняли, что во время взрыва газа выбивает всю секцию дома полностью, такого пожара быть не может", — говорит одна из жительниц дома по имени Оксана.

Погибший жил с женщиной, но на опознании тела его смерть не подтвердила. Квартира была съемная. По словам жительницы дома, около 1,5 месяца назад был инцидент с погибшим, якобы он носил оружие.

По словам соседки погибшего, он конфликтовал почти со всем соседями, поскольку много употреблял алкоголя и часто шумел.

Выпивал мужчина с женщиной или сам и друзей приводил очень редко.

Так, в мае текущего года и вызвали к нему полицию по такому случаю. Но крови не было поэтому она предположила, что пистолет травматический. Также с оружием его видели соседи за несколько часов до происшествия. В тот же день мужчина выстрелил в друга, который употреблял в тот день вместе с его женщиной.

Напомним, что 22 июня в городе Теребовля Тернопольской области в ночь на 19 июня молодой супруг  убил свою молодую супругу, а потом покончил с собой. У пары осталась трехлетняя дочь.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Белогородка.
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