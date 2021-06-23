Поиски туристов под завалами на курорте в Одесской области: что сейчас происходит на месте ЧП (видео)

В Лебедевке Одесской области продолжают искать возможных жертв обвала, произошедшего накануне 22 июня на пляже. Сейчас на месте работает трактор и ожидается приезд кинологов.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС Одесской области.

Согласно последней информации, последствия обвала сейчас ликвидируют почти полсотни человек. Помимо спасателей, к раскопкам привлекают и добровольцев.

И хоть в полицию не поступало звонков об исчезновении туристов, а все постояльцы местной базы отдыха "Жемчужина" находятся в номерах, вероятность того, что на пляже могли быть люди, сохраняется.

Напомним, стало известно о судьбе женщины, которая могла отдыхать на море во время оползня.