Стало известно о судьбе женщины, которую искали под обвалом на пляже в Лебедевке

В Лебедевке Одесской области продолжается спасательная операция на пляже, где во вторник произошел оползень. Ранее в ГСЧС поступила информация о том, что там могла быть, как минимум, одна туристка с местной базы отдыха.

Об этом сообщает ТСН.Ранок.

Завалы спасатели разгребали до ночи, расчистив около 70 квадратных метров побережья. Из-за того, что до сих пор существует риск повторного обвала, на ночь работы прекратили и приступили к ним утром, ведь объем работы равен уже проделанному.

Известно, что женщина, которая якобы пропала в тот день, жива. Кроме того, заявлений об исчезновении людей в полицию не поступало. На данный момент никого под завалом спасатели не нашли, однако продолжат разбирать участок, где обычно отдыхают туристы.

По предварительной информации, со склона обрушилось на пляж около 150 тонн земли. А причина оползня - трещины, которые возникли из-за ливней.

Как сообщалось ранее, в Одессе под аркой на въезде к пляжу "Ланжерон" демонтировали шлагбаум, но придумали новый способ заработать на отдыхающих.