В оккупированном Луганске загадочно умер митрополит: подозревают убийство

В оккупированном Луганске скончался митрополит Луганский и Алчевский Митрофан. Пророссийские СМИ пишут, что 59-летний батюшка умер в результате перенесенного инфаркта. Однако в Сети уверяют: митрополита убили.

Доказательством последнему служит фото свидетельства о смерти Михаила Юрчука - имя Митрофана в миру. Причиной смерти указан отнюдь не инфаркт, а закрытая тупая травма головы с переломом костей черепа и кровоизлиянием в мозг.

"Прям по классике: "Батюшка скончался апоплексическим ударом". Чего им было сразу не признаться, что архиерею голову проломили? Ибо сказано: нет ничего тайного, что не стало бы явным. Непонятно только пока, они там кафедру не поделили, или афедрон", - пишут Телеграмм-каналы.

Отметим, что Митрополит Митрофан - уроженец Хмельницкой области и почти 20 лет прожил в столице Украины. Прошел путь от инспектора в киевских духовных школах до главы Синодальной комиссии Украинской Православной Церкви. Преосвященным Луганским и Алчевским Митрофан стал еще за два года до оккупации Донбасса боевиками.

Напомним, под Днепром при странных обстоятельствах умер парень.