Родственники говорят об убийстве: под Днепром при странных обстоятельствах умер молодой парень

Во вторник, 1 июня, в Каменском Днепропетровской области погиб 23-летний парень. Обстоятельства его смерти вызывают много вопросов.

Об этом пишут в Telegram-канале Х**вое Каменское.

Смертельное ЧП произошло недалеко от дома по улице Копровой. По одной версии, парень, собиравший металлолом, погиб от удара током.

Свидетели случившегося рассказали, что перед гибелью молодой человек обнаружил электрический провод и, полагая, что он не подключен, пытался его вытащить.

При этом по версии родственников погибшего, полиция скрывает убийство ради рейтинга. Они рассказали, что парень вешал провод себе в гараж, в это время сзади него подошел мужчина и начал душить руками прижав к земле. В итоге на спине остались отпечатки от ног нападавшего. Но этот факт полиция не зафиксировала. В морг к умершему родных не пускают.

"Каменское - это город, где все люди весело играют в игру на выбывание. Кто останется последним, выключите свет в горсовете :)", "Ужас ну впрочем не удивительно", "Полиция у нас них...я не делает, давно пора это понять! Наркота, металлоприемки и т. д. - деньги можно заработать. Что касается ЗАЩИТЫ и РОЗЫСКА можете не мечтать", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 1 июня, 21-летняя беременная девушка, которую подпалил ее 17-летний гражданский супруг в Кривом Роге, скончалась в больнице.