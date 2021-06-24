В Харькове на аттракционе застряли полтора десятка отдыхающих с детьми: подробности ЧП

В среду, 23 июня, в Харькове 14 людей зависли на аттракционе «Канатная дорога» в парке им. Горького из-за технической неисправности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место тут же выехали спасатели. К моменту подачи электрического тока на аттракцион спасатели успели снять с одной кабинки двух человек - мать с ребенком - с помощью автолестницы.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщил пресс-секретарь парка Андрей Кравченко, электропитание пропало в результате аварии на подстанции "Харьковоблэнерго". Из-за отсутствия электропитания аттракцион перестал работать. На момент остановки на канатке находились 14 человек.

"Сотрудники парка включили резервный бензиновый двигатель, который позволяет медленно двигать кабинки канаткой", - рассказал Андрей Кравченко.

На момент прибытия спасателей, работники парка успели снять с аттракциона десять людей.

Как сообщал "Телеграф", ранее в селе Славское Сколевского района, Львовской области произошло ЧП: в результате выхода из строя трансформаторной подстации, произошла остановка канатной дороги с 70 людьми.