Скачать
Четверг, 24.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Как получить "бэби-бокс" или компенсацию за него: пошаговая инструкция
Как получить "бэби-бокс" или компенсацию за него: пошаговая инструкция
В оккупированном Луганске загадочно умер митрополит: подозревают убийство
В оккупированном Луганске загадочно умер митрополит: подозревают убийство
Обстрелов все больше: ситуация на Донбассе продолжает накаляться
Обстрелов все больше: ситуация на Донбассе продолжает накаляться
С автоматами и спецназом: в Киеве - масштабные обыски по делу Медведчука, улики ищут даже у тещи (фото, видео)
С автоматами и спецназом: в Киеве - масштабные обыски по делу Медведчука, улики ищут даже у тещи (фото, видео)

В Харькове на аттракционе застряли полтора десятка отдыхающих с детьми: подробности ЧП

В Харькове на аттракционе застряли полтора десятка отдыхающих с детьми: подробности ЧП
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф фото: ГСЧС в Харьковской области

В среду, 23 июня, в Харькове 14 людей зависли на аттракционе «Канатная дорога» в парке им. Горького из-за технической неисправности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место тут же выехали спасатели. К моменту подачи электрического тока на аттракцион спасатели успели снять с одной кабинки двух человек - мать с ребенком - с помощью автолестницы.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщил пресс-секретарь парка Андрей Кравченко, электропитание пропало в результате аварии на подстанции "Харьковоблэнерго". Из-за отсутствия электропитания аттракцион перестал работать. На момент остановки на канатке находились 14 человек.

"Сотрудники парка включили резервный бензиновый двигатель, который позволяет медленно двигать кабинки канаткой", - рассказал Андрей Кравченко.

На момент прибытия спасателей, работники парка успели снять с аттракциона десять людей.

Как сообщал "Телеграф", ранее в селе Славское Сколевского района, Львовской области произошло ЧП: в результате выхода из строя трансформаторной подстации, произошла остановка канатной дороги с 70 людьми.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 239

Все по теме:

Харьков, Парки, Канатная дорога, ЧП, Аттракционы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Британия отпустила жесткую пощечину Кремлю": генерал дал оценку инциденту с эсминцем "Дефендер" в Черном море
02 "Всегда рады услужить": посол Швеции оценил юмор украинских болельщиков
03 Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала
04 Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов (фото)
05 Украина вышла в плей-офф Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границе с Украиной вводят новые карантинные правила: подробности
На границе с Украиной вводят новые карантинные правила: подробности
Подростков охватил очередной челлендж из TikTok: страдают автомобилисты по всей Украине (видео)
Подростков охватил очередной челлендж из TikTok: страдают автомобилисты по всей Украине (видео)
Украинские курорты захватили опасные водоросли и морские блохи: что там сейчас происходит (фото)
Украинские курорты захватили опасные водоросли и морские блохи: что там сейчас происходит (фото)
&quot;За стойкой сидели стажеры&quot;: вскрылись новые детали скандала с невылетом пассажиров МАУ
"За стойкой сидели стажеры": вскрылись новые детали скандала с невылетом пассажиров МАУ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь