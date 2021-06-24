Спор отдыхающих в кафе Мариуполя вылился в драку со стрельбой, есть пострадавший

В Приморском районе Мариуполя произошла драка посетителей кафе, один из которых достал оружие и начал стрелять в своего оппонента.

Об этом информируют в районном управлении Национальной полиции.

Копы говорят, что звонок о ЧП поступил около полуночи. Им уже удалось выяснить, что повздорили два приятеля - 30-ти и 27-летний мужчины. Сначала они начали драться, во время чего старший достал пистолет и несколько раз выстрелил в друга.

В результате, прибывшие на место медики увезли пострадавшего в больницу с огнестрельным ранением. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает. Что же касается стрелка, его задержали и вскоре изберут меру пресечения. За хулиганство ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в центре Киева, на улице Глазунова (Печерский район), произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.