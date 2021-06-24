"Высади это б**ство!" Девушка взбесила кондуктора, раздевшись в троллейбусе Ровно (видео)

В Ровно скандальная блогерша Катя Майами (Екатерина Крылова) разделась в троллейбусе на одном из городских маршрутов.

Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме, где также опубликовала видео данного происшествия.

На видео видно, как блогерша, на вопрос своей подруги "Катя, а слабо в тралику раздеться", отвечает - "нет, не слабо" и снимает с себя верхнюю одежду и остается только в купальнике и кедах.

На замечание кондуктора девушка никак не реагировала.

"Где ваша маска?", — спросила кондуктор у девушки.

"Да, маску Одела бегом. Что ты тута крутишься? Так, на остановке высади это бл***тво. Смотрите, красапета. И роздинься уж совсем...", — добавила кондуктор.

Видео с места событий:

View this post on Instagram A post shared by Катя Маямі (@katty.miami)

Напомним, что ранее украинский блогер, звезда TikTok и начинающий певец Александр Волошин попал в неприятную ситуацию со своей маленькой фанаткой, а точнее - с мамой девочки.