Еще полчаса до ЧП была живой: на популярном пляже в Одессе загадочно погибла женщина (фото 18+)

В четверг, 24 июня, на популярном одесском пляже «Ланжерон» утонула женщина.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Прохожие возле берега заметили тело пожилой женщины. Сотрудники спасательно-водолазной службы вытащили тело на песок и вызвали медиков. Прибывшие на место ЧП врачи, только развели руками и только зафиксировали факт смерти.

По словам очевидцев, еще полчаса назад женщину видели живой, целой и невредимой. Она гуляла на берегу.

Подробности происшествия уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Телеграф", в Днепре в среду, 23 июня, на территории заброшенной больницы местные жители обнаружили труп голого мужчины. Известно, что тело нашли на улице Щербаня в канализационном колодце. На вид погибшему 30-35 лет.