Метро Киева накрыл электронный коллапс: что известно

В четверг, 24 июня, метрополитен оказался заблокированным по всему Киеву.

Об этом сообщается на странице "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя", - говорится в сообщении.

Пассажиров попросили воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже.

"Приносим извинения за неудобства! О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено", - добавили в метрополитене.

Отметим, что это не первое электронное ЧП в столичном метро. Как сообщал "Телеграф", ранее в киевском метро случился сбой работы е-билета. На всех станция возникли очереди, люди не могли войти в метро.