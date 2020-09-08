"Электронный" коллапс: в Киеве произошел масштабный сбой в работе метро

В Киеве произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".
Проблемы возникли из-за просадки напряжение в сети. В связи с этим на станциях метро образовались очереди. По громкоговорителю сообщали о проблемах в работе компьютеров и просили воспользоваться другим видом общественного транспорта.
Проблемы с проходом в метро наблюдались также на станциях "Вокзальная", "Политехнический институт", "Левобережная", "Черниговская", "Оболонь" и других.
"Сейчас работа системы восстановлена в обычном режиме. Приносим извинения за временные неудобства", - отметили в метрополитене.
Как сообщалось, столице через 2 недели начнутся работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец". Кроме того, в Киеве продолжаются работы по строительству метро на Виноградарь.
Напомним, станция метро "Крещатик" в Киеве и пересадка на станцию "Майдан Незалежности" были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.