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"Электронный" коллапс: в Киеве произошел масштабный сбой в работе метро

"Электронный" коллапс: в Киеве произошел масштабный сбой в работе метро
13:13 Сегодня Телеграф Фото: kiev.informator.ua
Во вторник, 8 сентября, в столичном подземке произошел коллапс. На всех станция очереди, люди не могу войти, по предварительной информации, из-за сбоя работы е-билета.

В Киеве произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".

Проблемы возникли из-за просадки напряжение в сети. В связи с этим на станциях метро образовались очереди. По громкоговорителю сообщали о проблемах в работе компьютеров и просили воспользоваться другим видом общественного транспорта.

в Киеве произошел масштабный сбой в работе метро

в Киеве произошел масштабный сбой в работе метро

в Киеве произошел масштабный сбой в работе метро

Проблемы с проходом в метро наблюдались также на станциях "Вокзальная", "Политехнический институт", "Левобережная", "Черниговская", "Оболонь" и других.

"Сейчас работа системы восстановлена в обычном режиме. Приносим извинения за временные неудобства", - отметили в метрополитене.

Как сообщалось,  столице через 2 недели начнутся работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец". Кроме того, в Киеве продолжаются работы по строительству метро на Виноградарь.

Напомним, станция метро "Крещатик" в Киеве и пересадка на станцию "Майдан Незалежности" были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.

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Киев, Метро.

Автор:

Телеграф
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