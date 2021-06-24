В Харькове неадекват напал на 10-летнюю девочку: подробности ЧП и фото преступника

В полдень четверга, 24 июня, в Харькове неизвестный напал на 10-летнюю девочку, которая гуляла во дворе дома с подружками и начал душить. Полицейским удалось задержать нападавшего.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В какой-то момент девочке удалось вырваться, но следы от рук преступника на шее у ребенка остались. Девочка тут же пошла домой, а мама, увидев состояние ребенка, вызвала полицейских.

Полицейским недолго пришлось икать обидчика девочки. Им оказался 37-летний местный житель. Он был в невменяемом состоянии и объяснил, что якобы перепутал девочку со своей сестрой.

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