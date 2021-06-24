Машинист едва не остался без глаза: в Запорожье забросали камнями поезд

В Запорожье неизвестные забросали камнями электровоз, в результате чего один из них попал машинисту прямо в глаз.

Об этом сообщили на странице news_zp в Instagram.

Камень попал в открытое боковое окно электровоза ВЛ8 на железнодорожном перегоне между станциями имени Анатолия Алимова (Запорожье малое) и "Запорожье-2". Камень попал прямо в лицо 54-летнего машиниста. Он смог добраться до конечной станции за рулем поезда и уже со станции "Запорожье-2" он вызвал полицию и "скорую помощь". Его госпитализировали.

Врачи определили у него тяжелую контузию левого глаза с частичной потерей зрения.

Как сообщал "Телеграф", В электричке сообщением "Харьков-Славянск" на перегоне "Мерефа-Борки" неизвестные начали бросать камни в вагон, в результате чего один такой камень разбил окно и отрекошетил в голову женщине.