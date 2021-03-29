В Харьковской области забросали камнями пассажирский поезд, курсирующий на Донбасс: есть пострадавшие (фото)

В электричке сообщением Харьков-Славянск на перегоне Мерефа-Борки неизвестные начали бросать камни в вагон, в результате чего один такой камень разбил окно и отрекошетил в голову женщине.

Об этом написал Иван Руденко в группе "ozGovInUA | Лозова говорить в Україні | Лозовая говорит в Украине" в соцсети Facebook в воскресенье.

"Сейчас лежит, тошнота, кружится голова. Первую помощь оказал самостоятельно. Еще шапка смягчила удар, а так голову проломило", - пишет мужчина.

В группе также опубликовано фото пострадавшей.

По состоянию на полдень понедельника, 29 марта, информация о ЧП вправоохранительных органах области не публиковалась.

Как сообщалось, в сети делятся видео того, как курьер сервиса доставки "Glovo" в Одессе доставил людям заказ прямо в поезд.