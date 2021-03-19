"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников

В среду, 17 марта, через полгода после назначения был уволен глава правления "Укрзализныци". О войне между руководством УЗ и Наблюдательным советом предприятия "Телеграф" подробно рассказывал ранее. Пока "на верхах" делят заветные кресла и получают завышенные зарплаты, сервис для обычных пассажиров зависит от таких же простых проводников, начальников поездов и им подобных. Чем живет "Укрзализныця" вне страниц прессы? Об этом мы побеседовали с журналистом, блогером Александром Рудомановым, который два года проработал на УЗ, пытаясь в публичной плоскости сделать поездки пассажиров более удобными и комфортными.

– Кто ты? Журналист или блогер?

– Моя девушка тоже любит ставить этот вопрос. У меня нет однозначного ответа, поскольку я всем занимаюсь понемногу. Журналистские материалы свои я пишу с соблюдением профессиональных стандартов, фактчекингом и так далее. В "Укрзализныце" были свои обязанности, также активно пишу в Фейсбук. Но нельзя сказать, что я занимаюсь чем-то другом.

– Когда был активный рост твоей аудитории в Фейсбуке?

– Блогерство началось с Майдана, откуда я вел стримы. Затем люди активно подписывались, когда началась война. Мы были одними из первых, кто хоть как-то освещал эту историю. Помню созвоны с корветом "Тернополь", из которого рассказывали, что "вот нас п*дары забрасывают светошумовыми гранатами". Тогда был спрос на эту информацию и многие проявляли интерес. Уже потом начал писать на такие злободневные темы, ну и о железной дороге.

– Почему именно железная дорога?

– Я тогда много путешествовал и многое видел, конечно, неприятного. Узнавал, какие есть права у пассажира и как, что можно менять. Плюс я тогда был помощником нардепа Андрея Ильенко, мне зашла тема жалоб и обращений.

– Какое свое первое обращение/жалобу помнишь?

– Приехав в деревню к бабушке в Полтавскую область, я заметил, что на въезде нет указателя с названием населенного пункта. Я тогда обратился как обычный гражданин на правительственную горячую линию с простым вопросом: "проверьте, должен ли здесь быть знак, если да, то установите, пожалуйста". Через некоторое время я приехал снова и знак уже установили, а до этого его там не было лет 15.

"Здравствуйте, идите на*уй"

– Замечал, что тебя постоянно тегают в Фейсбуке по различным вопросам, начиная от УЗ и заканчивая какими-то элементарными бытовыми проблемами. Как ты все это успеваешь?

– Железнодорожники любят говорить, что я ничего не делаю (смеемся). Во время работы в УЗ у меня был рабочий день, потом я приходил домой, а телефон и дальше разрывался. В ручном режиме надо было в нерабочее время подрывать каких-то людей, чтобы оперативно решать проблемные вопросы.

Обычно, многие вопросы решались на уровне хороших персональных отношений. Была история, когда на Херсон завели дополнительный поезд, но электронный билет можно было купить только в одну сторону, а в другую надо было идти в кассу. Около 9:00 вечера я пишу директору департамента, а мне отвечают, что это можно будет решить только на следующий день с 8 утра. А там реально только галочку надо в системе поставить. За это время уже кто-то из пассажиров мог бы купить билет. Я не стал ждать, набрал руководителю контакт-центра, объяснил ситуацию и он через полчаса мне сообщил, что все сделали. Для меня это было неожиданным.

Фактически мой рабочий вечер заканчивался ближе к ночи, когда я ложился спать, а начинался с самого утра.

– Какие типичные отписки давали в УЗ на твои инициативы и обращения? Возможно, какие-то вовсе тупые были?

– Как-то проанализировал ответы на мои запросы, там было примерно так: "нет технической возможности ...", "в соответствии с действующим законодательством все ок ...", "жалоб от пассажиров не поступало ..." и тому подобное. Все в стиле "добрый день, идите на*уй". Я предложил создать генератор отписок, который мог бы сократить около двух десятков человек по личному составу "главка" УЗ.

К сожалению для пассажиров, в бытовых моментах чиновники любят перекидывать задачи с одной структуры на другую, лишь бы ничего не делать.

– Два года ты работал в структуре "Укрзализныци". Перед нашей беседой я отправил запрос в УЗ, чтобы узнать, чем ты там занимался и что входило в круг твоих обязанностей. Ответ был очень расплывчатым. "Менеджер Александр Рудоманов во время работы в АО "Укрзализныця", находясь в командировках, выявлял недостатки в организации обслуживания пассажиров", - ответили в УЗ. Но никакой статистики и оценки твоей эффективности не предоставили. Почему так получилось?

– Всем на все пох*й. Только при увольнении я узнал, кому подчиняюсь. Я был искренне уверен, что подчиняюсь одному из департаментов, а оказалось, что непосредственно председателю правления.

– Что входило в твои обязанности?

– Все, что касается пассажирских перевозок. Какие есть инциденты в поездах, недоразумения с пассажирами. Еженедельно рандомно (случайным образом - Авт.) ездил на вокзалы по Украине, проявлял нарушения, смотрел, что можно улучшить. Скажу сразу, я не до*бывался ни к кому прямо специально, все по факту было. Конечно, не всем это нравилось, поэтому там рассказывали, что я там "ел детей" и так далее (смеется).

– В кругах железнодорожников тебя обвиняют в смерти начальника поезда №243 Ивано-Франковск - Бердянск. Проясни ситуацию.

– После этой истории я понял, что что-то сверху таки есть (показывает пальцем вверх, намекая на Бога - Авт.). Я планировал ехать этим поездом, но в последний момент уехал другим. Если бы я ехал с этим начальником поезда и он потом умер, то написали бы, что я "драл его в ж*пу" (указывал на недостатки - Авт.), И было бы очень трудно потом что-то доказать. В этом поезде не было ни одной проверки, человек умер от тромба через сутки под Бердянском. В вагоне.

– Как ты вообще причастен к этой истории?

– В то время я был на вокзале станции Ивано-Франковск и даже подходил к тому поезду. Профсоюзы пытались меня "сбить", потому что со мной нельзя было договориться. Когда на мои обращения о нарушении давали отписки типа "никто не виноват", то я писал апелляции и доставал их этим. Поэтому меня и невзлюбили. Первой об этой истории написал профсоюз из Харькова, который ни к этому поезду, ни к бригаде не имел никакого отношения. Еще и приврал о проверке по моему звонку начальником пасперевозок, который в то время вообще был в Беларуси.

– Профсоюзы, закрытые чаты и группы железнодорожников. Что там происходит? Поступали тебе угрозы?

– Угрозы поступали, но я понимал, что те, кто угрожает ничего делать мне не будут. Есть замечательный пример: еще до того, как я начал работать в УЗ, была история с начальником поезда, с которым мы сейчас уже абсолютно нормально общаемся. Был между нами срач, не буду вдаваться в детали, а после решения проблемы вышли в тамбур просто пообщаться и этот начальник говорит мне: "Ты же понимаешь, что я мог тебя с поезда сбросить". На что я ему отвечаю: "Вы же понимаете, что с ножом в животе это трудно сделать". За свою безопасность я тогда переживал, поэтому имел соответствующую экипировку.

За все время мне было дважды действительно странно. Первый раз, когда ехал на Мариуполь. Мы идем по вагонам: начальник поезда, я и поездной электромеханик. И до меня доходит, что они меня теоретически могут между вагонами закрыть и все. Второй раз было, когда на станции Купянск (Харьковская область) четыре последних вагона вообще никто не открыл на посадку. Мы пошли в хвостовой вагон. До отправления оставалось минуты две, но проводник не вышел на отправление поезда. Потом понял, что, опять же теоретически, могли просто закрыть все двери и оставить меня на перроне с телефоном и ксивой.

– Что происходит в закрытых чатах?

– Проверки, которые проводят на УЗ - неэффективны. Я один находил больше, чем целый отдел департамента безопасности. По количеству выявленных безбилетных мы были примерно одинаковы, хотя это была не моя основная задача. В закрытых чатах и группах полностью ведут всех (проверяющих - Авт.): кто садится, откуда и куда едет. Меня полностью вели, в том числе по моим постам в Фейсбуке. Даже было, что сбросили фотку моих друзей с подписью: "они знают Рудоманова".

"Парадоксально, но мы не можем уволить человека просто потому, что он неэффективен"

– В чем именно заключаются сопротивления изменениям на УЗ? Создается впечатление, что на каком-то пустяковом уровне еще что-то можно изменить, а фундаментально все остается, как есть.

– В первую очередь - нет заинтересованности в изменениях. На втором году работы там даже такой супермотивованный человек, как я, понял, что это просто болото и что-то изменить там очень трудно. У большинства работающих там мотивация такова: зачем что-то менять, если и так все хорошо.

– Но все люди идут на работу в первую очередь для того, чтобы заработать деньги.

– Это не про железную дорогу. В УЗ это можно сказать об очень малом количестве людей. Из всех, с кем я пересекался (а пересекался я с большим количеством людей), толковых было может до 10 человек.

– Есть правдивая история о планах по продажам чая, пива, белья в поездах?

– По белью сейчас ввели электронный контроль, "левым" бельем уже не торгуют. "Левачат" ли проводники? Да. К этому у меня двоякое отношение - с одной стороны, я считаю, что руководителям, начальникам должны дать большую зарплату. С другой стороны, я помню 2008-2009 годы, когда у железнодорожников была большая зарплата. Помню, как начальник поезда из Крыма должен был относить 2000 долларов наверх, еще же себе что-то оставлял. Зарплата - один из показателей работы, но не единственный. Нужно менять полностью все, в том числе персонал.

Но железная дорога не может это изменить, потому что у нас действительно устаревшее законодательство. Парадоксально, но мы не можем уволить человека просто потому, что он неэффективен.

– Может УЗ повторить историю с патрульной полицией, когда просто изменили огромное количество работников? Мы не говорим о конечном результате, а берем в пример сам принцип.

– Это была бы хорошая история, но я в это не верю. Парадокс закладывается в том, что те, кто кричат о маленьких зарплатах, будут теперь кричать о том, что их выгоняют. В рамках оптимизации количества проводников, к слову, уже не продлевают контракты с определенным количеством сотрудников.

– А почему проводников сокращают?

– Поездов стало меньше, вагонов стало меньше и такого количества проводников уже не надо. Сейчас проводников отправляют в "простой": они фактически сидят дома, а деньги все равно капают. Знаю много историй, когда человека выводят в "простой", он едет на заработки в Польшу, получает зарплату и там, и здесь. И это законно.

– Почему упал пассажиропоток?

– Во-первых, коронакризис. Во-вторых, будем откровенны - пассажиропоток действительно уменьшается и без коронавируса. Люди просто меньше пользуются железной дорогой.

– Возможно ли вернуть людей на железную дорогу?

– Реально все. Есть шаги, которые действительно могут вернуть пассажиров. Как пример - удобные пересадки и вспомогательные поезда, как тот же "Бориспольский экспресс", действительно комфортно и надежно доставляет клиентов между вокзалом и аэропортом "Борисполь" за каких-то 40 минут. Хотя все помнят, как кричали о "зраде", когда его только запускали.

– УЗ в медиапространстве упоминается в основном в негативном ключе: повышаются тарифы, поезд опоздал, вагон замело снегом и так далее. Почему так?

– Пассажирские перевозки всегда считались "г*вном". Отношение к пассажирам было минимально дружелюбным. Во время неформальной беседы с одним начальником поезда он мне сказал интересную вещь: "К 2011 или 2012 году, до Революции в общем, мы могли ехать спокойно, курить вместе с проводниками. Подошел бы ты к нам как пассажир, мы бы тебя нах*й послали. И что бы ты сделал с нами?". И это правда. Сейчас ситуация немного изменилась, действительно есть попытки изменить отношение к пассажирам, повернуться к ним лицом. Ну и проводники, конечно, больше боятся всевозможных скандалов.

– У нас было несколько "новых команд" уже: патрульная полиция, Укрпочта и другие государственные структуры. Можем констатировать, что реформы и развитие крупных государственных компаний сильно отстают от развития аналогичных бизнес-проектов. Почему так?

– На работу госпредприятий сильно влияет устаревшее законодательство. У нас до сих пор профсоюзы на что-то влияют. И обычно "топят" за то, чтобы было "как раньше". Например, в УЗ профсоюзы не дают разрешение на увольнение тех, кто возит безбилетных пассажиров. Почему? Потому что, наверное, профсоюзы имеют кусок от этого пирога. Мы не можем уволить человека, если он просто ходит на работу и ничего не делает. Человек идет в суд и отменяет все выговоры. В частном секторе это все гораздо проще - неэффективных работников выгоняют и все.

"Во время остановки проводники, вместо того, чтобы запускать и выпускать пассажиров, все спали"

– Давай немного отойдем от темы УЗ. Какими своим достижением ты больше всего гордишься?

– Когда в Херсоне я "осветил" железнодорожный мост. Я приехал к девушке, а там все ходили по мосту в темноте, у меня был фонарик, я прошелся раз-два, но потом подумал, что у других фонариков возможно нет. Горячая линия - книга жалоб - депутатское обращение. И все, мост осветили.

По УЗ, считаю одним из своих достижений то, что контакт-центр начал отвечать в Фейсбуке. У нас были ситуации, когда пассажир оставляет обращения, а проводник, на которого пожаловались, затем задалбывает звонками. Приходилось вмешиваться и успокаивать нервных проводников.

Среди побед отмечу - объявления поездов по схеме "Восток-Запад" (в конца 2016 года нумерацию вагонов начали объявлять по направлению Восток-Запад, который был указан на перроне вокзала. До этого вагоны считали "с головы поезда" или "с хвоста" ). Мне давали разного рода отписки, проводили даже опрос пассажиров.

– Ты объездил всю Украину. В чем мы разные, а в чем похожи?

– К сожалению, я очень критически отношусь к людям в целом.

– Как и любой железнодорожник ... (смеемся)

– На самом деле мы любим критиковать тех, кто выше сидит, но упорно не замечаем всего г*вна, которое происходит рядом. "Во всем виноват Зеленский, но не начальник ЖЭКа, где наср*но..."

– Почему при этом пофигизме в 2014 году у нас получилось? Тогда объединились абсолютно все политсилы, различные категории населения...

– Украинцы могут сраться по каким-то текущим вопросам. Но если есть общий внешний враг, то мы действительно становимся единым целым. Можно вспомнить, например, как украинцы за один день обвалили рейтинг FIFA в Facebook. (В 2018 году во время Чемпионата мира в России хорватского футболиста Виду хотели дисквалифицировать за видео со словами "Слава Украине". В ответ на это украинское сообщество массово начало ставить низкие оценки на странице FIFA в Facebook - Авт.). В такие моменты мы объединяемся, независимо от политических взглядов.

Во время Майдана таким внешним врагом был Янукович и его команда, которые за*бали всех.

– В завершение расскажи три показательные истории об УЗ. Смешную, грустную и памятную.

– Я приехал в Ужгород, оттуда по работе поехал в Чоп, там купил пиццу, пошатался по вокзалу, вечером сажусь на поезд и еду обратно в Ужгород. Уже там общаюсь с начальником поезда и он мне пошагово с мельчайшими деталями рассказал мой маршрут. Я знал, что меня "ведут", но чтобы прямо так, что мужчина знал, где и во сколько я купил пиццу - это, конечно, очень показательно. Это такая веселая история.

Грустно мне было, когда солгали о моей причастности к смерти начальника поезда. Это такая красная линия, после которой я понял, кто против меня воюет в УЗ.

Еще показательна смешная история, когда члену правления носили мой скрин с "ВКонтакте" через некоторое 2013 год и показывали, что я там назвал "п * дарас" проводников поезда №148, которые возили безбилетных ведрами.

– Какова история тебя поразила?

– Был момент об отношении между железнодорожниками, который меня потряс. В поезде во время остановки на посадку не вышла половина проводников, я залетаю к начальнику поезда и мы пошли с ним по вагонам. Проводники, вместо того чтобы запускать и выпускать пассажиров, все спали. Начальник поезда очень зверски их будил, мало не бил. Для меня это было дико еще и потому, что проводники реагировали на это совершенно нормально.

– Когда опустились руки?

– Во время проверок оказывалось, что процентов 70 проводников, которые имеют стаж более 10 лет, не знают элементарных вещей. Например, как включить вентиляцию. В Пасдепартамент принес идею переаттестации и обучению руководителей, на что мне сказали: "ты знаешь какая у них зарплата? Что ты от них хочешь? Мы ничего делать не будем".

– Почему уволился с УЗ?

– За*бался.

– Коротко и лаконично.

– Я работал по КЗоТ, мог спокойно идти в отпуск, на больничный и получать какие-то средства еще, но тогда я бы не отличался от всех остальных. А зачем оно мне надо? Сейчас я стал уже нормально спать, перестал есть вокзальные чебуреки и так далее. Жизнь вне железной есть!

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