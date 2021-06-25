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Пострадал ребенок: курсанты МВД, "улетая" в кювет на Mazda, сбили пешеходов в Харькове (фото, видео)
Пострадал ребенок: курсанты МВД, "улетая" в кювет на Mazda, сбили пешеходов в Харькове (фото, видео)
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Пострадал ребенок: курсанты МВД, "улетая" в кювет на Mazda, сбили пешеходов в Харькове (фото, видео)

Пострадал ребенок: курсанты МВД, "улетая" в кювет на Mazda, сбили пешеходов в Харькове (фото, видео)
Обновлено 07:26 Сегодня Телеграф

 В Харькове, на улице Харьковских Дивизий Mazda, набитая курсантами МВД под завязку, попала в ДТП: водитель, тоже курсант, не справился с управлением и машина перевернулась.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

В аварии пострадали два пешехода.

ДТП в Харькове с пострадавшими

Также зацепили ребенка. Девочку с переломами забрали на скорой. У нее диагностировали перелом лодыжки. По всей видимости, пострадали и те, кто находился в авто, которое знатно слетело в кювет.

ДТП в Харькове с пострадавшими

Судя по фото, кроме металлолома от машины ничего не осталось.

ДТП в Харькове с пострадавшими

Доказательством того, что за рулем действительно были курсанты МВД является фуражка, которую на несколько метров откинуло в момент аварии.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове на улице Шевченко произошло ДТП: водитель On Taxi влетел в грузовик.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 598

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ДТП, Харьков, Видео, Пострадавшие, Фото, Пешеходы.
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