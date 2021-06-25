Пострадал ребенок: курсанты МВД, "улетая" в кювет на Mazda, сбили пешеходов в Харькове (фото, видео)

В Харькове, на улице Харьковских Дивизий Mazda, набитая курсантами МВД под завязку, попала в ДТП: водитель, тоже курсант, не справился с управлением и машина перевернулась.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

В аварии пострадали два пешехода.

Также зацепили ребенка. Девочку с переломами забрали на скорой. У нее диагностировали перелом лодыжки. По всей видимости, пострадали и те, кто находился в авто, которое знатно слетело в кювет.

Судя по фото, кроме металлолома от машины ничего не осталось.

Доказательством того, что за рулем действительно были курсанты МВД является фуражка, которую на несколько метров откинуло в момент аварии.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове на улице Шевченко произошло ДТП: водитель On Taxi влетел в грузовик.