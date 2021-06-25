Массовое задержание копов в Харькове: полицейских подозревают в пытках и сборе "дани"

В Харьковской области сотрудники СБУ задержали участников группировки, в которую входили действующие и бывшие должностные лица Национальной полиции. О подозрении сообщили уже 9-м правоохранителям.

Об этом информируют в облуправлении СБУ.

По информации следователей, главарь группировки брал деньги за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности людей, которые покупали наркотики и психотропные вещества. Если же они отказывались платить, то людей пытали и угрожали физической расправой.

Предварительно, сумма "отступных" составляла 200-500 долларов с человека. Но случаев пыток зафиксировали уже с полсотни.

Известно, что всю информацию копы получали у наркодиллеров и через Телеграмм-каналы для зависимых. После они находили своих "жертв" и задерживали без соблюдения процессуальных норм.

Сейчас девятерым полицейским сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, соединенном с вымогательством, и истязании.

В СБУ говорят, что в этой схеме могло участвовать больше копов, поэтому расследование продолжается.

Напомним, украинские и молдавские правоохранители ликвидировали канал поставки героина из Ирана в Евросоюз через оккупированный Россией Крым, задержали семерых участников группировки и изъяли 235 кг наркотика.