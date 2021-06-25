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Передает приветы маме с оружием в руках: боевик похитил собственную дочь и увез в ОРДЛО (фото)

Передает приветы маме с оружием в руках: боевик похитил собственную дочь и увез в ОРДЛО (фото)
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф

Мужчина, помогающий боевикам группировки ЛНР, вывез свою дочь на оккупированную территорию из Харькова под предлогом погостить на две недели к его родителям. И не отдает ребенка уже 10 месяцев. При этом просит за ребенка выкуп в 10 тысяч долларов и шлет фото девочки с оружием в руках.

Об этом сообщает "Сегодня".

Сам боевик, Алексей Жарченко, входит в базу "Миротворец". О связи с луганскими боевиками его супруга узнала случайно, посмотрев данные на его флешке. Сначала женщина даже думала одолжить и отдать выкуп за ребенка, но гарантий возврата 3-летней Софии бывший муж не давал.

Оказалось, что таких историй много.

"Порядка пяти девушек обратилось с подобными ситуациями. У кого-то три года муж выкрал ребенка, она его не видит. К сожалению, здесь есть правовой нюанс в том, что если в свидетельстве записаны оба родителя, то полиции действительно тяжело доказать", — отметил волонтер Андрей Диденко.

Как сообщал "Телеграф", в Днепре 40-летняя женщина девять месяцев скрывала беременность, чтобы стать суррогатной матерью, однако это чуть не стоило ей жизни

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 141

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Дети, Донбасс, Фото, ЛНР, Похищения.
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