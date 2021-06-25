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На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: четыре человека пострадали (фото)

На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: четыре человека пострадали (фото)
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Киевской области грузовик DAF не поделил дорогу с легковушкой KIA. 

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевщины, происшествие произошло в городе Буча на перекрестке улиц Шевченка та Яснополянской. 

В сообщении указано, что вследствие ДТП четыре человека получили травмы. По предварительной информации, в числе пострадавших двое детей. 

"Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении. 

О том, почему произошло столкновение, не сообщается, все детали происшествия устанавливаются. 

В полиции также посоветовали водителям по возможности объезжать место происшествия по другому маршруту. 

Как сообщалось ранее, в Харькове автомобиль Mazda с курсантами Министерства внутренних дел вылетел с дороги в кювет, но перед этим задел двух пешеходов. Одна из пострадавших - несовершеннолетняя девочка. Ее с переломанной лодыжкой забрали прибывшие на место происшествия врачи "скорой помощи". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ДТП, Киевская область, Полиция, Буча.
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