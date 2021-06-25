На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: четыре человека пострадали (фото)

В Киевской области грузовик DAF не поделил дорогу с легковушкой KIA.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевщины, происшествие произошло в городе Буча на перекрестке улиц Шевченка та Яснополянской.

В сообщении указано, что вследствие ДТП четыре человека получили травмы. По предварительной информации, в числе пострадавших двое детей.

"Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

О том, почему произошло столкновение, не сообщается, все детали происшествия устанавливаются.

В полиции также посоветовали водителям по возможности объезжать место происшествия по другому маршруту.

Как сообщалось ранее, в Харькове автомобиль Mazda с курсантами Министерства внутренних дел вылетел с дороги в кювет, но перед этим задел двух пешеходов. Одна из пострадавших - несовершеннолетняя девочка. Ее с переломанной лодыжкой забрали прибывшие на место происшествия врачи "скорой помощи".