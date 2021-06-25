Из Украины депортировали известного криминального авторитета: чем "прославился" преступник

Из Украины выдворили в Грузию криминального авторитета по кличке Вато Кипиани.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Отмечается, что его включили в санкционный список СНБО, как лицо, представляющее угрозу нацбезопасности государства и граждан.

Также сообщается, что 42-летний мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за пределами Украины. Его обвиняли в совершении тяжелых преступлений, в частности, в убийстве человека.

Он находился в Украине с целью представления интересов криминальных авторитетов из Грузии и России. Кроме того, Кипиани отвечал за деятельность преступной организации, занимавшейся грабежом и вымогательством.

"В рамках системной борьбы с распространением в Украине преступного влияния представителями криминалитета правоохранители принудительно вернули "Вато Кипиани" в страну его происхождения, запретив ему въезд на территорию государства", - отмечают в ДСР Нацполиции.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области сотрудники СБУ объявили подозрение девятерым бывшим и действующим сотрудникам Нацполиции, которые занимались пытками и "крышеванием" наркоторговцев.