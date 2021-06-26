Куда смотрит Кличко? В Киеве незаконные торговцы продают товары прямо под табличками о штрафах

В Киеве стихийные торговцы продолжают торговать в подземных переходах. Не останавливает их даже то, что на этих местах висят предупреждающие таблички с обещанием драконовских штрафов и угрозами изъятия товара.
Показательными фотографиями поделился журналист Сергей Гришин в Фейсбук.
"Вся борьба со стихийной торговлей закончилось установлением табличек о штрафе, под которыми теперь эта торговля и осуществляется", - написал он.
Гришин также уточнил, что речь идет о переходе на станцию метро Позняки.
В комментариях к записи пользователи сети отметили, что такие таблички были и ранее, однако это торговцев не останавливало.
Также, по их словам, обращение к правоохранителям никакого эффекта не имеет.
Как сообщалось ранее, в Киеве один из церковных приходов открыл ларек, где продаются кофе и "храмові смаколики". В сети говорят, что подобный ларек видели и в Харькове.