Куда смотрит Кличко? В Киеве незаконные торговцы продают товары прямо под табличками о штрафах

В Киеве стихийные торговцы продолжают торговать в подземных переходах. Не останавливает их даже то, что на этих местах висят предупреждающие таблички с обещанием драконовских штрафов и угрозами изъятия товара.

Показательными фотографиями поделился журналист Сергей Гришин в Фейсбук.

"Вся борьба со стихийной торговлей закончилось установлением табличек о штрафе, под которыми теперь эта торговля и осуществляется", - написал он.

Гришин также уточнил, что речь идет о переходе на станцию метро Позняки.

В комментариях к записи пользователи сети отметили, что такие таблички были и ранее, однако это торговцев не останавливало.

Также, по их словам, обращение к правоохранителям никакого эффекта не имеет.

Как сообщалось ранее, в Киеве один из церковных приходов открыл ларек, где продаются кофе и "храмові смаколики". В сети говорят, что подобный ларек видели и в Харькове.