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Куда смотрит Кличко? В Киеве незаконные торговцы продают товары прямо под табличками о штрафах

Куда смотрит Кличко? В Киеве незаконные торговцы продают товары прямо под табличками о штрафах
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киеве стихийные торговцы продолжают торговать в подземных переходах. Не останавливает их даже то, что на этих местах висят предупреждающие таблички с обещанием драконовских штрафов и угрозами изъятия товара. 

Показательными фотографиями поделился журналист Сергей Гришин в Фейсбук. 

"Вся борьба со стихийной торговлей закончилось установлением табличек о штрафе, под которыми теперь эта торговля и осуществляется", - написал он.

Гришин также уточнил, что речь идет о переходе на станцию метро Позняки. 

В комментариях к записи пользователи сети отметили, что такие таблички были и ранее, однако это торговцев не останавливало.

Также, по их словам, обращение к правоохранителям никакого эффекта не имеет. 

Как сообщалось ранее, в Киеве один из церковных приходов открыл ларек, где продаются кофе и "храмові смаколики". В сети говорят, что подобный ларек видели и в Харькове.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

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Киев, Торговцы, Сергей Гришин.
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